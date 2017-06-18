Италия

Нападающий Атлетико Анхель Корреа стал целью для тренерского штаба Интера.

По информации Marca, ради приобретения Корреа Интер готов расстаться с 23 млн евро. "Нерадзурри" уже сделали соответсвующее предложение Атлетико.

Мадридский клуб находится в сложной ситуации – Матрасники не могут подписывать новых игроков этим летом из-за трансферного бана. Предполагается, что они отпустят только одного из дуэта Анхель Корреа – Лусиано Вьетто.

Интеру придется выдержать конкуренцию со стороны Сосьедада, который жаждет заполучить Анхеля в аренду.

В нынешней кампании на счету Корреа 8 голов и 11 ассистов в 47 матчах во всех турнирах за Атлетико.