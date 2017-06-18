Представители Сампдории встретились с руководством Фиорентины, чтобы обсудить возможный трансфер хавбека Йосипа Иличича.
йосип иличич, getty images
18 июня 2017, 07:44
По информации La Gazzetta dello Sport, "блу-черкьятти" нацелились на хавбека Фиалок Йосипа Иличича. Представители клубов уже договорились о встрече, чтобы обсудить возможность трансфера.
Также генуэзцы намерены обсудить возможность перехода с окружением самого футболиста.
Контракт Йосипа с Фиорентиной истекает в конце следующего сезона, так что Фиалки должны отпустить его за умеренную сумму.
Иличич в нынешнем сезоне сыграл 29 матчей в Серии А, отметившись 5 голами и 4 ассистами.