Италия

Вингер Лиона Рашид Геззаль может стать игроком Ромы, если Мохамед Салах уйдет в Ливерпуль.

Ливерпуль все еще не согласовал с Ромой трансфер Мохамеда Салаха, но римляне уже нашли ему замену. Sportitalia утверждает, что Волки намерены заполучить вингера Лиона Рашида Геззаля, чей контракт с Ткачами истекает в конце этого месяца.

Подобный ход помог бы Роме отлично заработать, ведь трансфер Салаха принесет около 40 млн евро.

Интерес к Геззалю приписывают и Милану, но Рома имеет преимущество в виде игры в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Рашид сыграл 25 матчей (14 – в основе) в Лиге 1, отметившись 2 голами и 2 ассистами.