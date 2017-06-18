Италия

Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини стартует на теннисном турнире ATP в Милане.

В 49 лет Паоло Мальдини намерен возобновить карьеру в спорте, но на этот раз итальянец попробует свои силы в теннисе.

Легендарный защитник дебютирует в профессиональном теннисе, одержав в победу в квалификации на Aspria Tennis Cup в парном разряде с Стефано Ландонио.

"Это был наш первый матч на соревнованиях, но Паоло ранее играл на турнирах другого уровня", — рассказал Ландонио.

"У Паоло хорошая подача и неплохой удар, над которым он продолжает работать. Не думаю, что у него есть явные недостатки в этом виде спорта. Он быстр на корте", — отметил напарник Мальдини сильные стороны.

Стоит отметить, что Ландонио и Мальдини уже неоднократно играли на благотворительных теннисных матчах и приняли решение попробовать свои силы на более высоком уровне.