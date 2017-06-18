Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини стартует на теннисном турнире ATP в Милане.
Мальдини возвращается в профессиональный спорт, Getty Images
18 июня 2017, 14:16
В 49 лет Паоло Мальдини намерен возобновить карьеру в спорте, но на этот раз итальянец попробует свои силы в теннисе.
Легендарный защитник дебютирует в профессиональном теннисе, одержав в победу в квалификации на Aspria Tennis Cup в парном разряде с Стефано Ландонио.
"Это был наш первый матч на соревнованиях, но Паоло ранее играл на турнирах другого уровня", — рассказал Ландонио.
"У Паоло хорошая подача и неплохой удар, над которым он продолжает работать. Не думаю, что у него есть явные недостатки в этом виде спорта. Он быстр на корте", — отметил напарник Мальдини сильные стороны.
Стоит отметить, что Ландонио и Мальдини уже неоднократно играли на благотворительных теннисных матчах и приняли решение попробовать свои силы на более высоком уровне.