Италия

Вратарь Манчестер Сити Джо Харт может заменить в составе россо-нери Джанлуиджи Доннарумму.

На неделе агент Доннаруммы Мино Райола подтвердил, что его подопечный не будет подписывать с Миланом новый контракт. Поскольку действующее соглашение Джанлуиджи с россо-нери истекает в 2018-м году, существует большая вероятность того, что футболист покинет клуб.

Как сообщает Sunday Express, в качестве замены Доннарумме Милан рассматривает вратаря Ман Сити Джо Харта.

Прошлый сезон англичанин провел в аренде в Торино, а потому имеет опыт выступлений в Серии А.

Горожане же напрочь не видят места для Джо в своем составе, при этом желая выручить за игрока 30 млн евро.