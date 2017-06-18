Италия

Наставник Кротоне Давиде Никола пообещал, что если его команда сохранит прописку в Серии А, он проедет на велосипеде от Кротоне до Турина, и сдержал обещание.

Еще в апреле, когда у Кротоне, казалось, нет шансов покинуть зону вылета, тренер Акул Давиде Никола пообещал, что если случится чудо и его команда останется в Серии А, он проедет всю Италию с юга на север на велосипеде.

И Никола сдержал слово, преодолев около 1300 километров от Кротоне до Турина. Вместе с ним дистанцию проехали его шурин, племянник и один из работников клуба. А посвятил этот велопробег Никола памяти своего сына, который несколько лет назад погиб, попав на велосипеде под автомобиль.