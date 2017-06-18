Италия

Лацио намерен перехватить защитника Удинезе Сильвана Видмера у Наполи.

Наполи уже достаточно долго ведет переговоры с руководством Удинезе, по поводу Сильвана Видмера, однако 24-летний защитник сборной Швейцарии может достаться Лацио.

Как сообщает Il Messaggero, римляне предложили фриуланцам 8 миллионов евро сразу и бонусы, размер которых будет зависеть от количества сыгранных Видмером матчей.

В сезоне-2016/2017 Видмер сыграл за Удинезе 29 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 4 результативные передачи.