Италия

Мино Райола поделился мнением о конфликте между голкипером Джанлуиджи Доннаруммой и Миланом.

На прошлой неделе 18-летний вратарь отказался продлевать контракт с россонери, чем вызвал гнев со стороны болельщиков команды.

"Мы приняли решение, что не хотим продлевать контракт с Миланом. Дело не в деньгах. Нам угрожали. Семье Доннаруммы угрожали. Его пугали не только отсутствием игровой практики. Невозможно удержать футболиста, угрожая ему", - цитирует Райолу Football Italia.

"Мы не говорили о деньгах, а думали только о том, что будет лучше для Джанлуиджи. Доннарумма был готов подписать новый контракт. Нас заставили отказаться от общения с другими клубами. В итоге нас вынудили пойти на такой шаг".