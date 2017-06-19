Италия

Ювентус выиграл борьбу за талантливого нападающего Сампдории Патрика Шика.

Президент Сампдории Массимо Ферреро подтвердил, что форвард Патрик Шик продолжит карьеру в Ювентусе.

"Все переговоры завершены. Сейчас мы находимся на стадии обмена контрактами. Шик хочет перейти в Ювентус. Он уже практически игрок этого клуба", – приводит слова Ферреро Football Italia.

В прошедшем сезоне Шик провел за Сампдорию 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.