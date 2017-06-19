Италия

Рома не оставляет надежд заполучить полузащитника Ниццы Жана-Мишеля Сери и сделала бронзовому призеру чемпионата Франции третье предложение.

Рома в третий раз обратилась к руководству Ниццы с предложением продать центрального полузащитника Жана-Мишеля Сери, на сей раз за 35 миллионов евро.

Ницца требует за футболиста сборной Кот-д’Ивуар 40 миллионов евро, сообщает RMC, и встретила категорическим отказом первые два предложения Ромы – в 15 и 25 миллионов.

В сезоне-2016/2017 Сери провел за Ниццу 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.