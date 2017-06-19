Италия

Правый защитник Бруно Гаспар перешел в Фиорентину из Витории Гимараэш.

Фиорентина объявила о приобретении правого защитника Витории Гимараэш Бруно Гаспара.

24-летний португалец подписал с Фиалками пятилетний контракт, сообщает официальный сайт Фиорентины.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит четыре миллиона евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Гаспар провел за Виторию 28 матчей в чемпионате Португалии, в которых отдал четыре результативные передачи.