Правый защитник Бруно Гаспар перешел в Фиорентину из Витории Гимараэш.
Бруно Гаспар, violachannel.tv
19 июня 2017, 20:02
Фиорентина объявила о приобретении правого защитника Витории Гимараэш Бруно Гаспара.
24-летний португалец подписал с Фиалками пятилетний контракт, сообщает официальный сайт Фиорентины.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит четыре миллиона евро плюс бонусы.
В прошедшем сезоне Гаспар провел за Виторию 28 матчей в чемпионате Португалии, в которых отдал четыре результативные передачи.