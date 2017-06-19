Италия

Сампдория получила предложение от Ромы в размере 10 миллионов евро за своего полузащитника Лукаса Торрейру.

Рома намерена приобрести полузащитника Сампдории Лукаса Торрейру и предложила Блучеркьяти 10 миллионов евро, сообщает La Repubblica.

Тем не менее, Сампа не собирается отпускать уругвайца так дешево и намерена выручить за 21-летнего Торрейру 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Торрейра провел за Сампдорию 36 матчей во всех турнирах, в которых получил семь желтых карточек.