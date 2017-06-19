Италия

Бавария согласилась продать своего вингера Дугласа Косту в Ювентус.

Ювентус согласовал приобретение вингера мюнхенской Баварии Дугласа Косты за 40 миллионов евро, сообщает Bild.

Заинтересованность Ювентуса в Косте не была секретом, особенно после того, как информацию подтвердил главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри.

Первое предложение Ювентуса в размере 35 миллионов евро было отклонено, и в ответ Бавария запросила 50 миллионов евро.

Тем не менее, сейчас клубам, между которыми сложились хорошие отношения, удалось прийти к соглашению.