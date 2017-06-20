Новым главным тренером итальянского Сассуоло стал Кристиан Букки.
Кристиан Букки, getty images
20 июня 2017, 13:38
Как информирует официальный сайт нероверди, вакантный пост главного тренера команды занял 40-летний итальянский специалист Кристиан Букки.
На этой должности он сменил Эусебио Ди Франческо, который ранее перебрался в Рому.
Сроки контракта Букки и его дополнительные детали пока что не разглашаются. Известно лишь то, что завтра, 21 июня, состоится официальная презентация нового алленаторе.
Букки начал тренерскую карьеру в 2013 году, когда возглавил Пескару. Кроме этого, тренер управлял итальянскими Губбио, Торресом из Сассари и Перуджей.