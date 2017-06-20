Италия

Защитник Аталанты Андреа Конти близок к переходу в Милан.

Об интересе Милана к Конти стало известно еще в середине мая. В начале июня сообщалось, что Милан договорился с 23-летним защитником об условиях личного контракта.

Как информирует ​Corriere di Bergamo, Милан заплатит Аталанте за итальянца 25 миллионов евро. Также сделка будет предусматривать различные бонусы.

Ожидается, что официально о трансфере объявят уже на этой неделе. Конти подпишет с новым клубом контракт на пять лет и будет получать два миллиона евро за сезон.

В завершившемся сезоне на счету Конти 8 голов и 5 результативных передач в 33-х играх Серии А.