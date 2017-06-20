Защитник Ромы Костас Манолас готов покинуть клуб.
Костас Манолас, getty images
20 июня 2017, 19:30
Греческий защитник намерен покинуть Италию и продолжить карьеру в питерском Зените, сообщает Corriere dello Sport.
Футболист уже договорился об условиях личного контракта. По информации источника Маноласу предложили зарплату почти вдвое больше той, что он получает в Риме. Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летнему греку был предложен контракт на 3,5 миллиона евро в год.
В услугах игрока лично заинтересован новый главный тренер Зенита Манчини. Единственным препятствием остается руководство Ромы, которое не хочет отпускать своего игрока.