Италия

Защитник Ромы Костас Манолас готов покинуть клуб.

Греческий защитник намерен покинуть Италию и продолжить карьеру в питерском Зените, сообщает Corriere dello Sport.

Футболист уже договорился об условиях личного контракта. По информации источника Маноласу предложили зарплату почти вдвое больше той, что он получает в Риме. Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летнему греку был предложен контракт на 3,5 миллиона евро в год.

В услугах игрока лично заинтересован новый главный тренер Зенита Манчини. Единственным препятствием остается руководство Ромы, которое не хочет отпускать своего игрока.