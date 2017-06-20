Италия

Агент защитника Милана Габриэля Палетты подтвердил, что игрок подал прошение о трансфере после того, как клуб не предложил ему новую сделку.

Действующий контракт Палетты с Миланом рассчитан до июня 2018 года, но клуб решил не подписывать с ним новое соглашение.

"Мы встретились с Миланом, и они не планируют предлагать Палетте новый контракт, поэтому мы попросили об уходе", — заявил Мартин Гуастадисеньо.

"У нас отличные отношения с Миланом, поэтому мы придем к наилучшему решению".

По словам агента, в Палетте заинтересованы несколько клубов, а Джеона даже сделала конкретное предложение.