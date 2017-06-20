Италия

Правый защитник Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан может перейти в Ювентус.

Ювентус намерен заменить уходящего Дани Алвеса защитником Манчестер Юнайтед Маттео Дармианом, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Бразилец близок к тому, чтобы покинуть Ювентус в качестве свободного агента, поэтому туринцы ищут на рынке нового правого защитника.

Дармиан перешел в Манчестер Юнайтед летом 2015 года из Торино. В прошлом сезоне он провел в составе Красных Дьяволов 29 матчей во всех турнирах, в которых получил три желтые карточки.