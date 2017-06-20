Милан занялся поисками голкипера после отказа Джанлуиджи Доннаруммы подписывать новый контракт.

"Россонери" обратили свое внимание на Маттию Перина, которого Дженоа оценила в 15 миллионов евро.

В Милане считают эту сумму слишком высокой и попытаются снизить ее, предложив Грифонам в качестве части сделки своего голкипера Габриэля и защитника Леонеля Ванджиони.