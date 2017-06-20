Италия

Милан заинтересован в приобретении голкипера Дженоа Маттии Перина, но не намерен платить за итальянца 15 миллионов евро.

Милан занялся поисками голкипера после отказа Джанлуиджи Доннаруммы подписывать новый контракт.

"Россонери" обратили свое внимание на Маттию Перина, которого Дженоа оценила в 15 миллионов евро.

В Милане считают эту сумму слишком высокой и попытаются снизить ее, предложив Грифонам в качестве части сделки своего голкипера Габриэля и защитника Леонеля Ванджиони.