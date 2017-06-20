Милан заинтересован в приобретении голкипера Дженоа Маттии Перина, но не намерен платить за итальянца 15 миллионов евро.
Маттиа Перин, Getty Images
20 июня 2017, 22:56
Милан занялся поисками голкипера после отказа Джанлуиджи Доннаруммы подписывать новый контракт.
"Россонери" обратили свое внимание на Маттию Перина, которого Дженоа оценила в 15 миллионов евро.
В Милане считают эту сумму слишком высокой и попытаются снизить ее, предложив Грифонам в качестве части сделки своего голкипера Габриэля и защитника Леонеля Ванджиони.