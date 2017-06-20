Италия

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи опровергает слухи о своем конфликте с товарищем по команде Пауло Дибалой.

Итальянские СМИ распространили информацию о том, что в перерыве финала Лиги чемпионов против мадридского Реала в раздевалке Ювентуса произошел серьезный конфликт.

Сообщалось, что Бонуччи был настолько недоволен слабой игрой Дибалы в первом тайме, что даже дал аргентину пощечину.

"Думаю, я должен прояснить ситуацию относительно предполагаемого конфликта, который приписывали мне и моим товарищам по команде. Ничто из того, что было написано, не является правдой. Не было никаких споров, не говоря уже о физических стычках", — заявил Бонуччи.

"Перерыв в матче финала Лиги чемпионов ничем не отличался от многих других перерывов, где, повторю, ничего не происходило".

"Вот и все, что я хочу сказать в отношении этой ситуации, и я надеюсь, что эти слова будут последними".

"Если их недостаточно для прояснения ситуации, я буду готов попросить своих адвокатов защитить мое доброе имя и честь".