Италия

Бьянко-нери определились с шорт-листом кандидатов на замену защитнику Дани Алвесу, который желает покинуть клуб.

В нынешнее межсезонье опытный бразильский бек сменит клубную прописку. Дани уже заявил руководству Ювентуса, что хочет уйти, и, скорее всего, его следующим клубом станет Манчестер Сити, где Алвес воссоединится со своим бывшим тренером по Барселоне Хосепом Гвардиолой.

В свою очередь Старая Синьора уже определилась с кандидатами на замену бразильцу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринцы присматриваются к двум игрокам из АПЛ: итальянцу Маттео Дармиану, защищающему цвета МЮ, и молодой звезде Арсенала Эктору Бельерину.

Также в шорт-листе числятся и "запасные варианты" — беки ПСЖ и Валенсии Серж Орье и Жоау Канселу.