Италия

Защитник Ювентуса Штефан Лихтштайнер может продолжить карьеру в Интере.

В нынешнее межсезонье туринцы намерены продать опытного 33-летнего бека, который выступает за клуб с 2011-го года.

Несмотря на то, что Ювентус покидает и Дани Алвес, выигравший у швейцарца конкуренцию за место в основном составе, удерживать Лихтштайнера в клубе туринцы больше не намерены.

Как сообщает Transfermarketweb, Штефана готов приобрести миланский Интер, согласный платить футболисту его нынешнюю зарплату в 2 млн евро в год.

Помимо нерадзурри на Лихтштайнера претендует и Шальке.

В завершившемся сезоне Штефан провел за Ювентус 26 матчей в Серии А.