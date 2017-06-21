Италия

Старая Синьора решительно настроена заполучить вингера Фиорентины Федерико Бернардески.

В нынешнее межсезонье Бернардески является трансферной целью для ряда топ-клубов.

Помимо Ювентуса на игрока претендуют Бавария и Интер, однако туринцы готовы перебить их предложения в 35 млн евро, и заплатить на 10 млн больше.

Как сообщает Sport Italia, Старая Синьора сделала Фиорентине предложение в 45 млн евро. Фиалки же продолжают требовать за 23-летнего футболиста 50 млн при том, что текущий контракт Федерико с клубом рассчитан лишь до 2018-го года.

В завершившемся сезоне на счету Бернардески 11 голов и 5 результативных передач в 32-х поединках Серии А.