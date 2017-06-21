Римский клуб заинтересован в трансфере полузащитника Бордо Адама Уны.
Адам Уна, Getty Images
21 июня 2017, 14:51
В ближайшие дни один из лидеров Волков Мохамед Салах пополнит ряды Ливерпуля, потому клуб уже начал подыскивать ему замену.
Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, в качестве возможного усиления Рома рассматривает полузащитника Бордо Адама Уну.
В завершившемся сезоне Уна отличился тремя голами и двумя результативными передачами в 26-ти матчах чемпионата Франции.
Перспективный 20-летний хавбек также находится на радаре у конкурентов Ромы по чемпионату Италии – Наполи.