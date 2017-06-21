Италия

Нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Серии А.

Наставник Торино Синиша Михайлович заявил, что положительно относится к появлению в команде Марио Балотелли. Ранее специалист работал с итальянцем в Милане.

"Балотелли? Я взял Балотелли в Милан, и я бы пригласил его в Торино. Уверен, руководство сделает все, чтобы приобрести того, кто нам нужен. Я надеюсь, Белотти примет решение как можно скорее, но нам в любом случае нужен новый нападающий", — цитирует Михайловича Sky Sport Italia.

"Следующий сезон — это второй этап туринского проекта. Наша цель – Европа".

Отметим, что контракт Марио Балотелли с Ниццой истекает 30 июня 2017 года.