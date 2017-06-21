Италия

В ближайшее время полузащитник Фиалок Борха Валеро может перебраться в Интер.

Как информирует Sky Italia, недавно произошла встреча между представителями Интера и Фиорентины. На ней обсуждался потенциальный переход в стан нерадзурри хавбека Фиалок Борхи Валеро.

Согласно источнику, встреча завершилась официальным предложением от Интера. Пока что Фиорентина не дала свой ответ.

Добавим, что сам Валеро согласен на переход в Интер и уже даже согласовал с клубом условия личного контракта.

В минувшем сезоне 32-летний Валеро провел за Фиорентину 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 10 ассистов.