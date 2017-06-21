Италия

Форвард Фиорентины Никола Калинич может продолжить карьеру в Милане.

Главный тренер Россонери Винченцо Монтелла хочет видеть в своей команде нападающего Николу Калинича и пытается договориться о снижении стоимости трансфера. Фиорентина хочет получить за 29-летнего форварда не менее 30 миллионов евро.

Как сообщает Mediaset Premium, Милан проведет очередной раунд переговоров и намерен предложить Фиалкам Лападулу с доплатой.

В минувшем сезоне Никола Калинич сыграл за Фиорентину 42 матча во всех турнирах, забив 20 голов.