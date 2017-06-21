Италия

Защитник Даниэль Алвес стал свободным агентом и теперь может достаться любому клубу бесплатно.

Генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта сообщил о расставании с правым защитником Дани Алвесом.

"Нельзя сказать, что это неудача. Мотивация важна для игроков. Дани Алвес захотел испытать новый опыт и мы пришли к общему решению, пожелали ему удачи. Конечно, немного горько от того, что он сказал, но между нами не было раскола", — цитирует Маротту TuttoJuve.

Предполагается, что Ювентус недоволен словами Алвеса о том, что Пауло Дибале однажды придется покинуть клуб, чтобы реализовать в полной мере свой потенциал.

Скорее всего, Дани продолжит свою карьеру в Манчестер Сити, где воссоединится со своим бывшим тренером Хосепом Гвардиолой, с которым они вместе работали в Барселоне.

Таким образом, Даниэль провел в Ювентусе лишь 1 сезон после перехода из Барсы, за который успел выиграть чемпионат и Кубок Италии, а также дойти до финала Лиги чемпионов.

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