Италия

Полузащитник Милана Андреа Бертолаччи не намерен покидать свой клуб в летнее трансферное окно.

Агент представляющий интересы полузащитника Андреа Бертолаччи Алессандро Луччи сообщил, что его клиент не хочет покидать Милан.

"Андреа — важный игрок. Он молод и очень талантлив. Бертолаччи не смог проявить себя в минувшем сезоне. Я не буду называть причины, потому что они остались в прошлом. Скажу лишь, что эти проблемы сделали его сильнее и он хочет остаться в Милане, чтобы доказать свою пользу команде", — цитирует Луччи сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии Бертолаччи сыграл 15 матчей, забив один гол.