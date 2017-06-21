Италия

Заработавшая повышение в Серию Б Парма объявила, что китайские инвесторы приобрели 60 процентов клуба, а Эрнан Креспо стал вице-президентом.

Крестоносцы обанкротились в 2015 году и должны были начинать все сначала в Серии Д, но на прошлой неделе им удалось подняться в Серию Б.

Сейчас же Парма объявила, что китайская группа Desport и президент Цзян Личжан купили 60 процентов акций клуба.

"Мы считаем, что на этом уровне у клуба должен быть мажоритарный акционер, который может принимать мгновенные решения", — объяснил вице-президент Марко Феррари.

"Мы провели серию положительных встреч с китайским инвестором Цзян Личжаном, который очень хорошо известен в своей стране и является президентом компании Desport, занимающейся телевизионными правами в сфере спорта и уже имеет связи в футболе и НБА".

"Он серьезная и надежная фигура, которая хочет инвестировать в Парму, поскольку клуб имеет определенную привлекательность на азиатском рынке с 1990-х годов".

Бывшая звезда Пармы Эрнан Креспо был назначен вице-президентом клуба. При этом 10 процентов остались в руках фанатов.