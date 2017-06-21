Италия

Полузащитник Сток Сити Джердан Шакири — претендент на переход в Рому.

В ближайшие дни Мохамед Салах должен пройти медосмотр в Ливерпуле и стать игроком одноименного клуба. Рома получит за египтятина около 45 млн евро и теперь должна найти замену Мохамеду.

По информации La Gazzetta dello Sport, Волки могут подписать хавбека Сток Сити Джердана Шакири.

Шакири уже выступал в Серии А, правда это были всего лишь 6 месяцев в составе Интера.

Другими вариантами для Ромы являются Грегуар Дефрель и Доменико Берарди, хорошо знакомые новому тренеру римлян Эусебио Ди Франческо – с ними алленаторе работал в Сассуоло.

В нынешнем сезоне на счету Шакири 4 гола и 2 ассиста в 21 матче Серии А.