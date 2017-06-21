Италия

Правый защитник Фейеноорда Рик Карсдорп близок к переходу в Рому.

Рома находится на завершающей стадии переговоров с Фейеноордом о переходе правого защитника Рика Карсдорпа.

Римляне уже согласовали условия личного контракта с самим игроком, а сделка между клубами может быть заключена уже на следующей неделе.

В прошедшем сезоне 22-летний нидерландец помог Фейеноорду выиграть Эредивизии, забив один гол и отдав четыре результативные передачи в 30 матчах чемпионата.