Правый защитник Фейеноорда Рик Карсдорп близок к переходу в Рому.
Рик Карсдорп, Getty Images
21 июня 2017, 23:03
Рома находится на завершающей стадии переговоров с Фейеноордом о переходе правого защитника Рика Карсдорпа.
Римляне уже согласовали условия личного контракта с самим игроком, а сделка между клубами может быть заключена уже на следующей неделе.
В прошедшем сезоне 22-летний нидерландец помог Фейеноорду выиграть Эредивизии, забив один гол и отдав четыре результативные передачи в 30 матчах чемпионата.