Италия

Ювентус является фаворитом на подписание левого защитника Ниццы Дальберта Энрике.

По информации La Gazzetta dello Sport, в борьбе за Дальберта сошлись Интер и Ювентус.

Бразильское издание Globo уточняет, что фаворитом на подписание 23-летнего левого защитника является действующий чемпион Италии.

Сообщается, что в составе Ювентуса Дальберт может заменить Алекса Сандро, которого связывают с переходом в Челси.

Ницца хочет выручить с продажи бразильца не меньше 15 миллионов евро.