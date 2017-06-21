Ювентус является фаворитом на подписание левого защитника Ниццы Дальберта Энрике.
Дальберт Энрике, Getty Images
21 июня 2017, 23:54
По информации La Gazzetta dello Sport, в борьбе за Дальберта сошлись Интер и Ювентус.
Бразильское издание Globo уточняет, что фаворитом на подписание 23-летнего левого защитника является действующий чемпион Италии.
Сообщается, что в составе Ювентуса Дальберт может заменить Алекса Сандро, которого связывают с переходом в Челси.
Ницца хочет выручить с продажи бразильца не меньше 15 миллионов евро.