Италия

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма может передумать уходить из клуба.

Ранее стало известно, что Доннарумма не станет продлевать контракт с Миланом. Таким образом, Джиджи покинет клуб в конце следующего сезона, когда истечет срок его контракта с Дьяволами.

По информации Sky Sport Italia, вратарь может передумать и все-таки продлить соглашение с клубом. Милан предлагает Доннарумме пятилетний контракт с зарплатой в 5 млн евро за сезон.

Руководство Милана дало понять, что не станет продавать итальянца и с высокой долей вероятности следующий сезон он не будет играть в основе.

Стоит отметить, что в 2015 году подобная ситуация была у голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа. Испанец желал уйти в Реал и не собирался продлевать контракт с Красными Дьяволами. Однако сделка сорвалась, а Давид перестал выходить на поле. В итоге Де Хеа продлил контракт с МЮ и до сих пор защищает цвета клуба.