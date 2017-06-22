Италия

Нападающий Сампдории Патрик Шик может в ближайшее время стать игроком Ювентуса.

Официальный сайт Ювентуса сообщил: "Патрик Шик сейчас проходит тщательное медицинское обследование перед возможным трансфером в Ювентус из Самдории".

Ожидается, что о трансфере объявят после полудня.

Шик перешел в Сампдорию лишь перед началом нынешнего сезона из пражской Спарты (но ей он только принадлежал, а играл в аренде в Богемиансе).

В новой команде Шику предстоит побороться за место в основе с Гонсало Игуаином, Пауло Дибалой, Марио Манджукичем и Мойзом Кином.

В своем первом сезоне в Италии Шик сыграл в 32 матчах Серии А (14 – в основе), в которых отметился 11 голами и 3 ассистами.