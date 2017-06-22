В составе Ювентуса есть место только для одного игрока без паспорта гражданина Евросоюза.
Дуглас Коста, getty images
22 июня 2017, 11:30
Недавно Ювентус расторг контракт с правым защитником Дани Алвесом. Теперь "бьянко-нери" ищут замену Дани. Среди кандидатов – Данило из Реала и Фабиньо из Монако.
Проблема в том, что у этих футболистов нет паспортов гражданина Евросоюза. В случае подписания кого-то из этого дуэта Ювентус не сможет заявить еще и Дугласа Косту, который также не имеет "нужного" гражданства.
В заявке итальянских футбольных клубов может быть только двое игроков без паспорта гражданина Евросоюза и одно место уже занято аргентинцем Родриго Бентанкуром.
Ранее предполагалось, что Ювентус заплатит Баварии за трансфер Косты около 45 млн евро.