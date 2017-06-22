Италия

В составе Ювентуса есть место только для одного игрока без паспорта гражданина Евросоюза.

Недавно Ювентус расторг контракт с правым защитником Дани Алвесом. Теперь "бьянко-нери" ищут замену Дани. Среди кандидатов – Данило из Реала и Фабиньо из Монако.

Проблема в том, что у этих футболистов нет паспортов гражданина Евросоюза. В случае подписания кого-то из этого дуэта Ювентус не сможет заявить еще и Дугласа Косту, который также не имеет "нужного" гражданства.

В заявке итальянских футбольных клубов может быть только двое игроков без паспорта гражданина Евросоюза и одно место уже занято аргентинцем Родриго Бентанкуром.

Ранее предполагалось, что Ювентус заплатит Баварии за трансфер Косты около 45 млн евро.