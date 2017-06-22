Нороведи официально подтвердили продление соглашений с четырьмя футболистами.
Паоло Каннаваро, Getty Images
22 июня 2017, 12:58
Сассуоло не собирается расставаться с опытнейшими игроками команды, объявив о продлении контракта сразу с четырьмя ветеранами итальянского футбола.
Свои подписи под годичными соглашениями поставили 35-летний защитник Паоло Каннаваро, 34-летний хавбек Давиде Бьондини и 30-летний запасной вратарь Джанлука Пеголо.
В свою очередь 32-летний полузащитник Франческо Маньянелли подписал контракт до 2019-го года.
В завершившемся сезоне Сассуоло финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.