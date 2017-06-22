Италия

В ближайшее время хавбек Пескары Мамаду Кулибали может отправиться в Интер на правах аренды с обязательством выкупа.

В ближайшее время 18-летний Мамаду Кулибали станет игроком Интера, — уверяет Calciomercato.

Два клуба сейчас утрясают последние детали сделки. Предполагается, что Кулибали перейдет в Интер на правах аренды с обязательным выкупом за 4 млн евро.

В обратном направлении отправится другой молодой игрок – Марко Карраро.

Кулибали пройдет предсезонные сборы с Интером, после чего тренер команды Лучано Спаллетти решит, оставить его в первой команде или отправить в Примаверу.

В прошлом сезоне на счету Кулибали 9 матчей в Серии А.