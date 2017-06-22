Италия

Поскольку судьба голкипера Наполи Пепе Рейны в клубе до сих пор не определена, Партенопеи продолжают искать ему замену и обратили внимание на вратаря Ювентуса Нето.

Информация о будущем Пепе Рейны в Наполи меняется чуть ли не каждый день, поэтому неаполитанцы решили подстраховаться и подыскать ему замену. Испанский ветеран под конец сезона испортил отношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, и сождается впечатление, что просто портит тому нервы: ухожу, остаюсь, ухожу, но готов остаться, готов остаться, но уйду, если к году, оставшемуся по контракту, не добавят еще один...

Список потенциальных кандидатов на пост номер один в Наполи впечатляет: Войцех Щесны, Алессио Краньо (Кальяри), Алекс Мерет (Удинезе), Маттиа Перин (Дженоа) и Йерун Де Зут (ПСВ). А теперь к нему присоединился Нето из Ювентуса.

Сменщик Джанлуиджи Буффона собирается покинуть Турин, чтобы найти команду, в которой будет иметь постоянную игровую практику. А поскольку Старая Синьора начала переговоры с Арсеналом по поводу приобретения Щесны, то и она не против расстаться с бразильским голкипером.