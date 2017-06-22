Италия

Нападающий россо-нери Карлос Бакка заявил, что не покинет клуб.

Приход в Милан Андре Силвы был воспринят СМИ как сигнал о том, что форвард Карлос Бакка покинет команду нынешним летом.

Дополнительными дровами в костре трансферных слухов стали сообщения о том, что Милан хочет приобрести форварда Фиорентины Николу Калинича.

Однако, несмотря на все разговоры об уходе колумбийца, Бакка планирует остаться. Об этом он заявил в интервью El Hiraldo.

"Таков трансферный рынок. Слухи о тех или иных игроках постоянно циркулируют в СМИ", — сказал Бакка.

"Я спокоен и счастлив в Милане. Мне нравится здесь и у меня есть еще три года по контракту".

"Я остаюсь. Когда 5-го июля тренировки возобновятся, я буду здесь", — подытожил игрок.

В завершившемся сезоне Бакка забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 32-х матчах Серии А.