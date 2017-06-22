Италия

Болонья официально объявила о подписании Джанкарло Гонсалеса из Палермо.

Официальный сайт Болоньи сообщил, что команда заключила соглашение Палермо по трансферу Гонсалеса.

Защитник сборной Коста-Рико переехал в Италию в 2014 году, подписав контракт с Палермо, который приобрел его в Коламбус Крю из MLS.

Палермо также подтвердил этот трансфер на своем официальном сайте, однако ни те, ни другие не стали сообщать о финансовой части сделки.

В прошлом сезоне Гонсалес, провел 21 матч в составе Палермо. Напомним, что Орлы в прошедшем чемпионате набрали всего 26 очков в 38 матчах и покинули Серию А, заняв предпоследнее место.