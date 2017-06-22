Италия

Защитник Манчестер Юнайтед Матео Дармиан может вернуться на родину.

Туринский Ювентус продолжает поиски правого защитника на смену Дани Алвесу, который расторг контракт с итальянским клубом.

В сферу интересов клуба входят бразильские фулбеки Данило и Фабиньо, однако покупка одного из них исключает переход в стан Старой Синьоры вингера Дугласа Косты, поскольку все они не имеют паспорта страны члена ЕС.

Поэтому Юве заинтересовался в приобретении экс-игрока Торино Матео Дармиана, выступающего за МЮ. По информации Footbll-Italia, первоначальное предложение аренды с обязательным правом выкупа Красные Дьяволы отвергли, но руководство туринцев ожидает, что сможет договориться об аренде с выкупом за 22 млн евро.