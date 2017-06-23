Италия

Бывший форвард сборной Италии Лука Тони собирается уйти с поста спортивного директора Верноы.

В конце июня годичный контракт Тони с клубом завершится, и знаменитый в прошлом бомбардир не собирается продлевать сотрудничество с Вероной, желая покинуть пост спортивного директора.

"Этот сезон я провел просто наблюдая со стороны за происходящим", — сказал Лука в интервью нескольким итальянским СМИ.

Как намекнул сам экс-нападающий, должности в клубной структуре его более не интересуют. В будущем Тони планирует попробовать себя на телевидении, или же начать собственную тренерскую карьеру.

Сезон 2016-2017 стал для Вероны достаточно успешным, ведь команда вернула себе место в Серии А.

За свою карьеру Тони забил более 300 голов, выступая за такие клубы, как Палермо, Фиорентина, Бавария а также за сборную Италии, с которой Лука стал чемпионом в 2006-м году.