Италия

Нападающий Партизана Душан Влахович перейдет в Фиорентину, когда достигнет совершеннолетия.

Фиорентина официально объявила о достижении соглашения с белградским Партизаном о переходе в состав Фиалок 17-летнего форварда Душана Влаховича.

«Мы договорились с руководством Партизана о переходе в нашу команду Душана Влаховича, — говорится в официальном заявлении Фиорентины. – Душан пройдет медицинское обследование во Флоренции 26 июня, а присоединится к команде 28 января будущего года, когда ему исполнится 18 лет. Контракт с Влаховичем будет подписан на пять лет».

Влахович провел за первую команду Партизана 27 матчей во всех турнирах за два сезона, в которых забил 3 мяча.