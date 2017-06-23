Италия

Бывший владелец Милана Сильвио Берлускони считает, что "россонери" стоит вернуть нападающего Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович выступал за Милан в период с 2010-го по 2012-й год и за два сезона в составе "россонери" забил 56 голов в 85 матчах.

"Я был бы рад снова увидеть Ибрагимовича в футболке Милана. Он уже старик, но почему бы и нет? Я хотел бы увидеть его в футболке Милана с девяткой на спине", — заявил Берлускони.

На данный момент 35-летний швед продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил в составе Манчестер Юнайтед.