Италия

Зулте-Варегем арендует атакующего полузащитника Ювентуса Григориса Кастаноса.

Атакующий полузащитник Ювентуса Григорис Кастанос прибыл в Бельгию для завершения перехода в Зулте-Варегем на правах годичной аренды.

19-летний Кастанос перешел в Ювентус в 2014 году, но за первую команду "бьянконери" пока не сыграл ни одного матча.

Вторую половину прошедшего сезона киприот провел на правах аренды за Пескару, где в восьми матчах ему не удалось забить гол или отдать результативную передачу.