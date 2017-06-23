Зулте-Варегем арендует атакующего полузащитника Ювентуса Григориса Кастаноса.
Григорис Кастанос, Getty Images
23 июня 2017, 21:42
Атакующий полузащитник Ювентуса Григорис Кастанос прибыл в Бельгию для завершения перехода в Зулте-Варегем на правах годичной аренды.
19-летний Кастанос перешел в Ювентус в 2014 году, но за первую команду "бьянконери" пока не сыграл ни одного матча.
Вторую половину прошедшего сезона киприот провел на правах аренды за Пескару, где в восьми матчах ему не удалось забить гол или отдать результативную передачу.