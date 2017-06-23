Италия

Нападающий Интера Габриэль Барбоза может провести следующий сезона на правах аренды в Порту.

Порту заинтересован в аренде нападающего миланского Интера Габриэля Барбозы.

Габигол перебрался в Интер прошлым летом из Сантоса за 29,5 миллионов евро, но дебютный сезон выдался для бразильца совсем неудачным.

Сам Габриэль верит, что его долгосрочное будущее связано с Интером, тем не менее, Порту готов предоставить ему гарантии относительно игрового времени в следующем сезоне и представители игрока считают Драконов идеальным временным вариантом.

В прошедшем сезоне 20-летний Габигол провел на поле всего лишь 113 минут в Серии А, отличившись одним голом.