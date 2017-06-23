Италия

Вингер Эвертона Жерар Деулофеу может нынешним летом возвратиться в Серию А.

Воспитанник Барселоны может стать заменой покинувшему Рим Мохамеду Салаху.

Деулофеу рассматривает Рому в качестве варианта для продолжения карьеры – заявил агент игрока Гинес Карвахаль.

"Будущее Жерара остается открытым, но Рома – великий клуб и замечательный вариант для нас", — сказал представитель футболиста.

В завершившемся сезоне Деулофеу провел полгода в Серии А, выступая на правах аренды за Милан. В 19-ти матчах игрок отметился 4-мя голами и 3-мя результативными передачами.