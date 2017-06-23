Италия

Полузащитник Милана Сусо может покинуть команду в нынешнее межсезонье.

В данный момент у испанского хавбека осталось еще два года по контракту с россо-нери, однако продлевать соглашение игрок не спешит.

Милан продолжает вести переговоры с футболистом относительно нового соглашения и хочет продлить сотрудничество, однако даже имеющийся перед глазами пример Джанлуиджи Доннаруммы не убеждает Сусо поставить свою подпись под новым договором.

Как сообщает Premium Sport, Милан все еще не оставляет попыток договориться с испанцем, однако, в случае неудачи, будет готов продать его.

В услугах футболиста уже заинтересованы Наполи, Рома и Тоттенхэм.

В завершившемся сезоне Сусо записал на свой счет 7 голов и 9 результативных передач в 34-х матчах.