Италия

Рома заинтересована в подписании нападающего Бока Хуниорс Дарио Бенедетто.

Агент нападающего Бока Хуниорс Дарио Бенедетто заявил, что он ведет переговоры о переходе своего клиента в Рому.

"Дарио привлек интерес нескольких ведущих клубов", — заявил Руджеро Ласеренса.

"В его подписании заинтересованы несколько клубов, в числе которых Рома, и мы ведем переговоры. Бока оценивает его в 15-20 миллионов евро".

"Его зарплата? Она высокая по южноамериканским стандартам, но не по итальянским".

27-летний аргентинец забил уже 19 голов в 24 матчах чемпионата Аргентины в этом сезоне.